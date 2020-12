André Henriques, vocalista, letrista e guitarrista dos Linda Martini, é o convidado desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Lia Pereira e Mário Rui Vieira, o músico português fala sobre "Cajarana", o primeiro disco a solo, que apresenta ao vivo em Lisboa a 10 de dezembro, e também sobre o novo álbum dos Linda Martini, que começará a ser gravado em 2021.

Os vocalistas favoritos de André Henriques, que prefere as vozes com caráter e histórias lá dentro aos cantores que se notabilizam pela técnica, e a forma como a pandemia o ajudou a fazer as pazes com as suas canções a solo foram outros dos temas da conversa com André Henriques.

Neste episódio do Posto Emissor, André Henriques fala ainda da sua postura em palco - a de um frontman discreto - e da forma como manteve o contacto com os companheiros dos Linda Martini durante o confinamento.

Neste episódio do Posto Emissor, falamos ainda das listas de melhores discos do ano que começam a ser publicadas, dos concertos agendados para breve, das melhores prendas musicais para o Natal e dos discos novos de Miley Cyrus e Phoebe Bridgers.

A apresentação do 40º Posto Emissor está a cargo de Lia Pereira. A edição multimédia é de José Cedovim Pinto.

Sejam bem-vindos.