O website Consequence of Sound partilhou a sua lista dos 50 melhores álbuns de 2020.

Num ano que descreve como "estranho", o Consequence of Sound nota que a pandemia levou-nos a "usar a música como normalmente". "Procurámos as mesmas distrações, confortos, entendimentos e inspirações. E tivemo-los quando mais deles precisávamos", pode ler-se.

Da lista fazem parte nomes como os Pearl Jam, BTS, Phoebe Bridgers ou Run the Jewels, sendo que o primeiro lugar coube a "Fetch the Bolt Cutters", o novo álbum de Fiona Apple.

Confira aqui a lista:

50 Beach Bunny - Honeymoon

49 Megan Thee Stallion - Good News

48 Andy Shauf - The Neon Skyline

47 The Flaming Lips - American Head

46 Grimes - Miss Anthropocene

45 Armani Caesar - The Liz

44 AC/DC - Power Up

43 Becca Mancari - The Greatest Part

42 Bartees Strange - Live Forever

41 Westside Gunn - Pray for Paris

40 Lamb of God - Lamb of God

39 Shamir - Shamir

38 The Chicks - Gaslighter

37 Burna Boy - Twice as Tall

36 Anjimile - Giver Taker

35 Margo Price - That's How Rumors Get Started

34 Boldy James & The Alchemist - The Price of Tea in China

33 Bruce Springsteen - Letter to You

32 Fleet Foxes - Shore

31 Oneohtrix Point Never – Magic Oneohtrix Point Never

30 Future Islands - As Long as You Are

29 Princess Nokia - Everything is Beautiful

28 Caribou - Suddenly

27 Taylor Swift - folklore

26 Pallbearer - Forgotten Days

25 IDLES - Ultra Mono

24 Frances Quinlan - Likewise

23 Beabadoobee - Fake It Flowers

22 Jay Electronica - A Written Testimony

21 Hayley Williams - Petals for Armor

20 Lil Uzi Vert - Eternal Atake

19 Sufjan Stevens - The Ascension

18 Charli XCX - how i'm feeling now

17 Yves Tumor - Heaven to a Tortured Mind

16 Bad Bunny - YHLQMDLG

15 The Weeknd - After Hours

14 Thundercat - It Is What It Is

13 Rina Sawayama - SAWAYAMA

12 BTS - Map of the Soul: 7

11 Jason Isbell & The 400 Unit - Reunions

10 Pearl Jam - Gigaton

09 Freddie Gibbs & The Alchemist - Alfredo

08 Lady Gaga - Chromatica

07 Deftones - Ohms

06 Waxahatchee - Saint Cloud

05 Dua Lipa - Future Nostalgia

04 Perfume Genius - Set My Heart On Fire Immediately

03 Phoebe Bridgers - Punisher

02 Run the Jewels - RTJ4

01 Fiona Apple - Fetch the Bolt Cutters