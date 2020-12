Manel Cruz está a leiloar uma guitarra elétrica que usou com os Ornatos Violeta e mais tarde com os Pluto, banda que criou após o final dos Ornatos e que lançou um só álbum, “Bom Dia”.

O objetivo é ajudar dois bares do Porto, Barracuda e Woodstock69, a braços com sérias dificuldades, em contexto de pandemia.

Escreve Manel Cruz:



"Vou leiloar uma guitarra elétrica que usei com Ornatos até 2002 e depois nos Pluto, ao vivo e na gravação do álbum 'Bom Dia'. O dinheiro arrecadado será entregue na totalidade a dois bares do porto (Barracuda e woodstock69), que se encontram em dificuldades sérias o que nos coloca em risco de perdermos peças tão importantes do nosso circuito”.

“A guitarra é uma Fender Stratocaster japonesa e comprei-a em segunda mão há mais de 20 anos. Está obviamente muito usada mas a funcionar plenamente. Está assinada por mim. As licitações devem ser feitas no chat do post do instagram até ao dia 19 de dezembro (incluído). O autor da melhor proposta será imediatamente contactado para que sejam efectuadas a transferência e a entrega. A base de licitação são 1000€”.