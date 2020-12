Lily Cornell foi um dos destaques do concerto de tributo aos Alice In Chains, que teve lugar esta terça-feira.

A filha do falecido Chris Cornell interpretou 'Black Gives Way to Blue', tema-título do disco que os Alice In Chains lançaram em 2009, ao piano e com a companhia de Chris DeGarmo, dos Queensrÿche.

"Estes tipos são e têm sempre sido a minha família. Sinto-me uma sortuda por poder homenageá-los ao lado de tantos grandes artistas", afirmou, em comunicado.

Veja aqui a performance de Lily Cornell (a partir da 1 hora, 43 minutos e 23 segundos):