O Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, afirmou que os festivais de música vão "voltar em força" e em breve numa sessão de perguntas e respostas realizada esta quarta-feira na Web Summit, cuja edição virtual se alonga até sexta-feira.

Mostrando-se otimista com as notícias das vacinas que permitirão controlar a pandemia de covid-19, o governante diz: "As pessoas estão desejosas por voltar a sair, ir a restaurantes, viajar, passar tempo fora de casa, ir a espetáculos. Os concertos e os festivais vão voltar em força provavelmente mais cedo do que tarde".

Sobre o futuro, depois de um 2020 marcado pela pandemia, Siza Vieira acredita que se configurará num misto de "novas tendências, com mais economia digital, mais sociedade digital" e de regresso "ao normal".