Os espetáculos dos Cut Copy em Portugal, reagendados devido à pandemia da Covid-19, voltaram a sofrer alterações.

A banda australiana tinha dois concertos marcados para Porto e Lisboa, em março de 2021, mas os mesmos conheceram agora sortes diferentes.

O concerto no Porto fica agora sem efeito, "devido à incompatibilidade de calendarização", segundo a promotora responsável, a Everything is New.

Os bilhetes adquiridos para o espetáculo no Porto serão válidos para o de Lisboa, que terá agora lugar a 29 de outubro de 2021, no Coliseu dos Recreios.

Os Cut Copy regressarão a Portugal para apresentar "Freeze, Melt", o seu sexto álbum de estúdio, editado em agosto deste ano.