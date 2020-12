Hélio Morais respondeu às perguntas dos seus fãs, no Instagram, abordando temas musicais e não só.

Os seguidores do baterista dos Linda Martini e PAUS quiseram saber qual o seu baterista favorito nos Queens of the Stone Age (é Jon Theodore, "mas mais pelo trabalho no 'De-Loused in the Comatorium', dos Mars Volta), quais os seus bateristas de eleição em Portugal (Joaquim Albergaria, parceiro nos PAUS, João Vairinhos e Susie Filipe foram os eleitos) ou qual a melhor banda punk portuguesa do momento (Vaiapraia foi a resposta).

Na mesma sessão de perguntas e respostas, Hélio Morais elogiou ainda "Construção", o álbum clássico de Chico Buarque, de 1971, e não pôs de parte voltar a tocar com a sua antiga banda, os If Lucy Fell.

Quanto a groupies, escreveu Hélio Morais: “Não gosto da expressão, tantas vezes estigmatizada como algo depreciativo. Há pessoas que dedicam mais tempo e paixão a determinados artistas. Só isso. E os artistas devem ficar agradecidos por isso e respeitar essas mesmas pessoas. E, não menos importante, não devem usar essa situação privilegiada para tirar proveito de quem lhes dedica tanto de si”.