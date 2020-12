Teve esta terça-feira lugar um concerto de tributo aos Alice In Chains, que foram distinguidos com o Prémio Fundadores do Museu da Cultura Pop de Seattle.

O concerto, virtual, contou não só com os autores de "Dirt" mas também com músicos dos Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden e Screaming Trees, e com atuações de nomes como os Metallica, Billy Corgan, Guns N' Roses, Foo Fighters ou Korn.

"É muito especial receber este prémio na nossa cidade natal, Seattle. E sermos acompanhados por tantos amigos, companheiros e heróis deixa-nos humildes", anunciaram os Alice In Chains.

Veja aqui a setlist e o concerto:

01. Alice in Chains — "Your Decision"

02. Ann Wilson — "Rooster”

03. Dave Navarro, Taylor Hawkins, Corey Taylor, Chris Chaney — "Man in the Box"

04. Duff McKagan & Shooter Jennings — "Down in a Hole”

05. Korn — "Would?"

06. Nancy Wilson, Mark Lanegan, Liv Warfield — "Brother"

07. Fishbone — "Them Bones"

08. David’s Van — "Dam That River"

09. The Human Missile Crisis — "Swing On This"

10. Katyrose — "Your Decision"

11. Talaya. — "All I Am"

12. Dallas Green — "Rain When I Die"

13. Liv Warfield — "Put You Down"

14. Mastodon — "Again"

15. Kim Thayil com Shaina Shepher, Bubba Dupree, Bill Herzog e Nathan Yaccino — "It Ain’t Like That"

16. Krist Novoselic & Kim Thayil com Jillian Raye, Jennifer Johnson, Jeff Fielder e Ben Smith — "Drone"

17. Lily Cornell Silver com Chris DeGarmo — "Black Gives Way to Blue"

18. Mark Lanegan & Maggie Bjorklund com Jeff Fielder, Ben Smith e Ryan Waters — "Nutshell"

19. Ayron Jones com Jeff Fielder, Ben Smith, Andy Stoller, Ryan Waters — "Heaven Beside You"

20. Membros de Soundgarden com Tad Doyle, Mike McCready e Meagan Grandall — "Angry Chair"

21. Billy Corgan — "Check My Brain"

22. Metallica — "Would?"

23. Alice in Chains — "No Excuses"

24. Eric & Encarnacion — "Black Gives Way to Blue"