O Spotify partilhou a lista dos artistas mais escutados na plataforma, ao longo do ano de 2020.

No topo da tabela está o artista porto-riquenho Bad Bunny, que ultrapassou os 8,2 mil milhões de streams no Spotify, batendo a forte concorrência de nomes como Drake, J Balvin, Juice WRLD e The Weeknd.

É também de Bad Bunny o álbum mais ouvido no Spotify, "YHLQMDLG" (3,3 mil milhões de streams), ao passo que Billie Eilish lidera a lista das mulheres mais escutadas. The Weeknd ficou com o título de canção mais ouvida: 'Blinding Lights' (1,6 mil milhões).

Confira aqui as listas do Spotify para 2020:

Artistas mais ouvidos

Bad Bunny Drake J Balvin Juice WRLD The Weeknd

Artistas femininas mais ouvidas

Billie Eilish Taylor Swift Ariana Grande Dua Lipa Halsey

Álbuns mais ouvidos

Bad Bunny – ‘YHLQMDLG’ The Weeknd – ‘After Hours’ Post Malone – ‘Hollywood’s Bleeding’ Harry Styles – ‘Fine Line’ Dua Lipa – ‘Future Nostalgia’

Canções mais ouvidas