Os Arctic Monkeys partilharam mais um vídeo do concerto que deram em 2018 no Royal Albert Hall, em Londres.

É mais uma amostra do disco ao vivo que chega às lojas e aos serviços de streaming na próxima sexta-feira, 4 de dezembro.

Depois de '505', eis 'Arabella' ao vivo há dois anos. As verbas angariadas com as vendas de "Live at the Royal Albert Hall" revertem para a War Child, organização não governamental que ajuda as crianças vítimas de guerra.