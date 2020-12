Nick Cave deu uma entrevista ao Financial Times, mostrando-se bastante agradado com o facto de um dos seus produtos - um "papel de parede erótico" - ter vendido um total de zero unidades.

Estes rolos foram criados a partir de desenhos de mulheres desnudas, feitos pelo próprio artista. Um rolo de 50cm x 10m custa 200 libras, algo como 222 euros.

"É uma coisa fabulosa, e até agora vendeu zero rolos. Estou imensamente orgulhoso de ter idealizado um produto que literalmente ninguém quer", exclamou.

Cave abordou ainda a popularidade do seu website, o Red Hand Files, onde responde às perguntas que os fãs lhe enviam. "Tornou-se algo muito maior e mais importante que aquilo que eu sonhava", disse.

"Isso deve-se à abertura e vulnerabilidade extraordinárias das pessoas que fazem as perguntas. Pelo que significa algo - sentar-me e responder a alguém que articula algo que podem nunca ter verbalizado antes. É poderoso".