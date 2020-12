Phoebe Bridgers divulgou esta terça-feira o videoclip para 'Savior Complex', tema retirado ao seu novo álbum, "Punisher".

O vídeo, partilhado em exclusivo no Facebook, foi realizado por Phoebe Waller-Bridge, criadora e protagonista da série "Fleabag", e conta com a presença do ator Paul Mescal, revelação de "Normal People".

Veja-o aqui: