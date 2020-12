Ellen Page, protagonista de filmes como "Juno" e "Hard Candy", assumiu-se como uma pessoa transgénero e anunciou o seu novo nome: Elliott Page.

"Sinto-me um sortudo por estar a escrever isto", pode ler-se, num comunicado partilhado nas redes sociais. "Agradeço imenso às pessoas que me apoiaram nesta viagem. Não consigo expressar o quão notável é finalmente amar quem sou, o suficiente para ser quem sou realmente".

O ator canadiano, que em 2018 se casou com a bailarina Emma Portner, não escondeu, apesar de tudo, algum receio. "A minha alegria é real, mas também é frágil. Mesmo que me sinta profundamente feliz, tenho medo da invasão de privacidade, do ódio, das piadas e da violência".

"Adoro ser transgénero. E adoro ser queer. A todas as pessoas transgénero que têm de lidar com o assédio, a auto-depreciação, o abuso e a violência diariamente: estou convosco, adoro-vos e farei tudo o que possa para mudar este mundo para melhor", completou.

Leia a declaração completa de Elliott Page: