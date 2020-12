O balanço de final do ano dos utilizadores do Spotify já chegou e basta seguir o link do Spotify Wrapped para conhecer quais os artistas, as canções, os géneros musicais e os podcasts que cada um mais ouviu ao longo de 2020, escutando no final uma playlist personalizada que reúne todos os mais escutados.

A ferramenta traz novidades este ano, com os utilizadores a poderem responder a questionários, a conhecerem a evolução de audições da canção mais escutada e a encontrarem canções que, com base nos seus gostos, lhes podem ter passado despercebidas (chama-se "Missed Hits").

Recorde-se que foram entretanto divulgados os artistas mais escutados no Spotify em todo o mundo ao longo dos últimos 12 meses: o porto-riquenho Bad Bunny foi o artista mais ouvido com mais de 8 mil milhões de audições e a norte-americana foi a voz feminina mais ouvida pelo segundo ano consecutivo.