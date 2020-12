Billie Eilish revelou, numa entrevista vídeo à Vanity Fair, que já cumpriu um dos seus desejos para 2020: fazer uma tatuagem.

"É verdade. Fiz uma tatuagem. Mas vocês nunca a vão ver", provoca a cantora de 18 anos, deixando assim os fãs a interrogarem-se sobre em que parte do corpo terá sido feita a tatuagem.

Na mesma entrevista, Billie Eilish abordou a relação que tem com o seu corpo e a sua exposição na imprensa, garantindo que tenta ajudar o seu público mais jovem a lidar com estas mesmas questões, através do seu exemplo.