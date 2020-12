Os Metallica foram uma das bandas participantes na homenagem aos Alice in Chains, levada a cabo pelo Museu da Cultura Pop de Seattle.

Tal como os outros artistas envolvidos, os Metallica participaram no espetáculo remotamente; cada um dos músicos estava em sua casa e juntos tocaram um dos clássicos dos Alice in Chains, 'Would?'.

Na mesma ocasião, os Korn também tocaram 'Would?', os Mastodon escolheram 'Again' e Billy Corgan, dos Smashing Pumpkins, fez uma versão de 'Check My Brain'.

Veja aqui a versão que os Metallica fizeram dos Alice in Chains.

Assista aqui ao concerto na íntegra: