Roberta Medina acredita que "o extremismo está a mostrar ao mundo que não dá mais para o capitalismo não incluir as pessoas". Em declarações ao Posto Emissor, o podcast da BLITZ, a vice-presidente do Rock in Rio, explica que "não se trata de ser contra o capitalismo".

"Vou falar com toda a ignorância que eu tenho. O capitalismo está feito para produzir riqueza e incluir mais pessoas, só que está a ser mal usado", continua, "cuidámos pouco do todo e isso é que gera o extremismo. Não dá para ter meia dúzia de pessoas muito bem e muitos milhões de pessoas muito mal. Algum dia isto tinha de acontecer”.

Para ouvir no podcast Posto Emissor a partir da 1 hora e 7 minutos:

