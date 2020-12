Rihanna está a namorar com o seu amigo de longa data, A$AP Rocky. A notícia é avançada pela revista People, depois de o New York Post ter avistado o casal a jantar com amigos em Nova Iorque, no passado fim de semana.

O romance terá surgido em janeiro deste ano, após a separação de Rihanna do seu namorado, o bilionário Hassan Jameel, a quem esteve ligada durante três anos.

Rihanna e A$AP Rocky (Rakeem Mayers, de seu verdadeiro nome), ambos de 32 anos, têm mantido uma relação discreta, mas em julho o rapper fez parte da coleção de produtos de cosmética da artista de Barbados e ambos deram várias entrevistas conjuntas para promover a colaboração.

A relação de proximidade entre Rihanna e A$AP Rocky remontará ao início da década passada. Em 2013, o segundo fez as primeiras partes de uma digressão da primeira nos Estados Unidos. Dois anos antes, A$AP participara também em 'Cockiness', canção do álbum "Talk That Tall" de Rihanna.