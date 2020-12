Em 1993, Bruce Springsteen tocava pela primeira vez em Portugal.

Antes do concerto, no estádio José Alvalade, em Lisboa, o norte-americano dava uma breve entrevista à RTP, na qual se mostrava satisfeito com "os belos públicos e as grandes pessoas" que acorriam aos seus concertos na Europa, na altura em promoção ao álbum "Lucky Town", de 1992.

Apesar de na altura já ter lançado dez álbuns e ser uma figura reconhecida internacionalmente, Bruce Springsteen confessava que ainda ficava nervoso antes de subir ao palco.



"Eu venho de uma cidade pequena, de 10 mil pessoas. Ainda fico espantado que tantas pessoas me venham ver", dizia. "E estou sempre um pouco nervoso. Quando estou em palco, estou a expor a minha vida. É sempre um pouco assustador", admitia, entre risos.

Desde então, Bruce Springsteen atuou em Portugal por mais duas vezes: em 2012 e em 2016, ambas no Rock in Rio Lisboa.

Veja aqui o vídeo da entrevista, que inclui também imagens dos fãs a correr para o interior do estádio onde o concerto de 1 de maio de 1993 teve lugar.