No verão de 2001, os Placebo eram uma das atrações do cartaz do festival Sudoeste.

Na mesma noite que PJ Harvey, Stereo MCs, Goldfrapp e Elbow, a banda de Brian Molko tinha ainda bem fresco o disco lançado no ano anterior, "Black Market Music", e reencontrava-se na Zambujeira do Mar com a sua sempre fiel falange de fãs portugueses.

Na SIC Radical, Fernando Alvim e Rui Unas apresentavam a emissão em direto do festival alentejano, que transmitiu três canções do concerto dos cabeças de cartaz daquela noite de 3 de agosto de 2001: 'Without You I'm Nothing', 'Slave to the Wage' e 'Special K'.

Veja aqui essas três canções e ainda uma entrevista na qual Brian Molko confessa que a banda chegou ao festival de helicóptero, para evitar andar perdida durante “quatro horas”, por o motorista não saber o caminho, como acontecera numa vinda anterior ao Alentejo.

Alinhamento

Taste In Men

Haemoglobin

Days Before You Came

Allergic (to Thoughts of Mother Earth)

Scared of Girls

Bionic

Passive Aggressive

Leni

Little Mo

Every You Every Me

Without You I'm Nothing

Slave to the Wage

Special K

Encore

My Sweet Prince

Commercial for Levi

Peeping Tom