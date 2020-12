Billy Corgan deu uma entrevista à Apple Music, na qual abordou a forma como a fama o afetou pessoalmente.

O líder dos Smashing Pumpkins, que cresceu numa família "de classe média-baixa", afirmou ter tido "sorte", mas acrescentou: "Posso queixar-me dos meus problemas estúpidos de estrela rock ao mesmo tempo que respeito alguém que cresceu como eu cresci, ou pior".

Ainda assim, Corgan não esconde que a fama pode levá-lo a fazer "ouvidos moucos". "Tens um casaco de 3 mil dólares, guias um carro de 150 mil, e queixas-te da forma como a editora ignorou o teu disco...", disse.

O músico viu-se assim inspirado a criar uma personagem, até porque, afirmou, "a melhor frase sobre mim vinda de um troll é: não gosto do Billy, mas gosto da música".

"Funciona quando vendes discos e és popular. Não é uma boa ideia quando não tens o mesmo sucesso, porque aí o artista se confunde com o rancor. As pessoas sonham com o Tupac e o Jim Morrison ainda vivos porque não querem abandonar as personagens. A personagem Billy foi mesmo boa para o negócio", explicou.

Para William Corgan, no entanto, não foi assim tão boa: "É uma ideia horrível, mas nasceu do seu tempo, da minha juventude, da minha insegurança. Não sei se teria sobrevivido".