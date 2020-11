Roberta Medina, a vice-presidente do Rock in Rio, acredita que no verão de 2021 os festivais vão poder retomar uma relativa normalidade. "Vai ser obrigatório usar máscara dentro de um festival? Não acredito nisso", disse em entrevista ao Posto Emissor, podcast semanal da BLITZ.

"O teste rápido pode ser uma super solução, se a vacina não tiver chegado a todos. Vamos ter de lidar com novas regras? Tranquilo”, acrescentou Medina, assegurando que o Rock in Rio-Lisboa está pronto "para o plano a, plano b, plano c. É um dos grandes talentos de quem trabalha com grandes eventos: ter uma série de cenários desenhados".

