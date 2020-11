Foi revelada a causa de morte de David Prowse, o ator que deu corpo a Darth Vader, uma das mais icónicas personagens da saga Star Wars, na trilogia inicial da série. Segundo a filha do ator, Prowse - que também sofria da doença de Alzheimer - estava hospitalizado há duas semanas com covid-19, não resistindo à infeção.

"Infelizmente, devido às restrições da covid-19, não pudemos despedir-nos dele. Mas quando fomos buscar as suas coisas ao hospital, a enfermeira disse que ele era um tipo muito porreiro. Era uma grande figura. Adoraria ter sabido que estava trending no Twitter", disse uma das suas filhas ao TMZ.

Nascido em Bristol, Inglaterra, em 1935, o britânico começou por se destacar no mundo do culturismo, em cujas provas participava com o nome de Jack the Ripper.

Convidado por George Lucas, no final dos anos 70, para o papel de Darth Vader ou o de Chewbacca, David Prowse escolheu o primeiro, justificando que "toda a gente se lembra dos vilões".

Nas últimas duas semanas, o ator, cuja voz era dobrada, nos filmes, por James Earl Jones, esteve internado, acabando por morrer no passado sábado, 28 de novembro.

Dave Prowse foi casado durante 57 anos com Norma Scammell, com quem teve três filhos.