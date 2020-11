A personagem interpretada por Marilyn Manson na adaptação para televisão de "The Stand", obra de Stephen King, foi cortada na pós-produção.

Em declarações à Entertainment Tonight, o realizador Josh Boone afirmou que em causa estiveram problemas de orçamento.

"O Marilyn Manson e eu falámos em tê-lo a interpretar a personagem de The Kid", contou. "Ele e o enorme Shooter Jennings gravaram, inclusive, uma versão da 'The End', dos Doors, que ficou demasiado cara".

"O programa foi feito com um orçamento muito reduzido, e alguns dos sonhos que tínhamos foram com os porcos. O The Kid foi outra das vítimas".

"Quando o Manson não foi capaz de fazer com que isto resultasse, a nível de horários, o guião foi cortado e nunca filmado. E ainda bem, porque ninguém teria feito esse papel como o Manson. Espero trabalhar com ele no futuro", completou.