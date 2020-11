O mais recente álbum de Taylor Swift, "Folklore", foi eleito melhor álbum de 2020 pela revista Time. "Um disco que se ouve melhor sozinho, durante um longo passeio ao entardecer", descreve a publicação, "'Folklore' é Taylor Swift a encontrar a beleza na reflexão. Talvez isso seja o melhor que possamos esperar encontrar em quarentena".

Do top 10 da Time, maioritariamente composto por discos de artistas mulheres, fazem também parte "Fetch the Bolt Cutters" de Fiona Apple ("a arte de uma mulher a livrar-se de preconceitos, a pôr os dentes de fora - bem como as suas inseguranças - e a encontrar a catarse no processe de criação"); "Set My Heart on Fire Immediately" de Perfume Genius ("canções bonitas pela sua complexidade"); ou "Miss Anthropocene" de Grimes ("atravessado por um compromisso com a experimentação e futurismo").

Veja abaixo a lista completa.

1. Taylor Swift - "Folklore"

2. Chloe x Halle - "Ungodly Hour"

3. Fiona Apple - "Fetch the Bolt Cutters"

4. The Chicks - "Gaslighter"

5. Lil Uzi Vert - "Eternal Atake"

6. Perfume Genius - "Set My Heart on Fire Immediately"

7. Gabriel Garzón-Montano - "Agüita"

8. Makaya McCraven - "We're New Again - A Reimagining"

9. Grimes - "Miss Anthropocene"

10. Tiwa Savage - "Celia"