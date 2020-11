Halsey juntou a sua voz à de The Weeknd, nas críticas à Recording Academy, responsável pela entrega dos Prémios Grammy.

A cantora, que também não foi nomeada para qualquer prémio, afirmou nas redes sociais que os Grammys são "um processo enganoso".

"Podem resumir-se a dar concertos privados, conhecer as pessoas certas, fazer campanha com o aperto de mão certo e com subornos ambíguos o suficiente para o não serem", disse, nas stories do Instagram.

A autora de 'Without Me' acrescentou ainda que "ir a certos programas de televisão" garante nomeações para os Grammys, que diz "nem sempre representarem a música ou a qualidade ou a cultura".

A edição de 2021 dos Prémios Grammy tem estado sob fogo após The Weeknd, um dos grandes favoritos à conquista de prémios pelo seu trabalho em "After Hours", não ter recebido uma única nomeação.