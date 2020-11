Os Xutos & Pontapés assinalaram, nas redes sociais, o terceiro aniversário da morte de Zé Pedro, guitarrista da banda e uma das figuras mais singulares da história do rock português.

“Fazes muita falta, companheiro”, escreveu a banda nas redes sociais, partilhando um vídeo com imagens de Zé Pedro ao som de 'Não Sou o Único', canção de 1987 cujos versos “Pensas que eu sou um caso isolado/ Não sou o único a olhar o céu/ A ver os sonhos partirem/ À espera que algo aconteça” foram escritos pelo malogrado músico.

Também Paulo Gonzo assinalou a data com "um beijo de saudades" para o seu "irmão". João Carvalho, diretor do festival Vodafone Paredes de Coura, escreveu que “com o tempo, a dor e a ausência causadas pela morte transformam-se apenas numa forte saudade que aparece por causa de uma antiga fotografia, uma memória nas redes sociais, uma história relembrada ou uma música ouvida que surge do nada. Com o Zé isso tudo acontece com demasiada frequência”.

Recentemente, o documentário "Zé Pedro Rock'n'Roll", de Diogo Varela Silva, venceu o prémio de melhor longa-metragem internacional do festival norte-americano Silicon Beach Film.