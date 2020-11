Recentemente regressada ao pequeno ecrã, a mítica série dos anos 90 "Já Tocou" ("Saved By the Bell", no original) já se viu envolta em polémica.

Em causa está uma cena em que é feita uma piada acerca do transplante renal de Selena Gomez, em 2017. A cantora, recorde-se, sofre de lúpus.

Perante as críticas dos fãs, o serviço de streaming Peacock, a NBC Universal e os produtores executivos da série pediram publicamente desculpas a Selena Gomez e anunciaram que irão fazer uma doação ao fundo criado pela cantora para ajudar pessoas com lúpus.

"A nossa intenção não era troçar da saúde da Selena", pode ler-se, em comunicado.

A cena em questão tornou-se viral nas redes sociais, assim como a hashtag "respeitem a Selena Gomez", criada pelos fãs da cantora.