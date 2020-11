Roberta Medina recordou o momento em que chegou a Portugal pela primeira vez, antes da realização do primeiro Rock in Rio-Lisboa, em 2004, no Posto Emissor, o podcast da BLITZ, confessando: "o primeiro choque foi a minha própria ignorância, como reflexo do desconhecimento dos brasileiros sobre Portugal naquela época".

"Achei que ia chegar a uma Lisboa super envelhecida e desço do aeroporto pela [Avenida] Gago Coutinho [e vejo] uma rua igual a qualquer rua do Brasil. Falei: enganaram-me”, acrescentou ainda a vice-presidente do Rock in Rio.

