São já conhecidas as causas da morte do ator Sean Connery, falecido no passado dia 31 de outubro.

Segundo a certidão de óbito do ator, publicado pelo website TMZ, Connery faleceu durante o sono devido a uma pneumonia e a uma paragem cardiorrespiratória, aliadas à sua idade avançada. Connery era também doente cardíaco: sofria de fibrilação auricular, um ritmo cardíaco irregular que aumenta o risco de AVC.

Nascido em Fountainbridge, Escócia, em 1930, Sean Connery tornou-se num dos mais aclamados atores da sua geração, tendo sido o primeiro a dar corpo e rosto à personagem de James Bond no cinema.

Connery participou ainda em filmes como "Caça ao Outubro Vermelho", "Indiana Jones e a Última Crusada" e "O Nome da Rosa".