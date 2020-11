Imagem 'aos saltos' e som rebentado: a qualidade do vídeo de 'I Bet You Look Good on the Dancefloor' ao vivo no Paradise Garage não é, de todo, a melhor, mas o entusiasmo com que os portugueses receberam, em 2006, o primeiro concerto dos Arctic Monkeys no nosso país transparece, ainda assim.

Na altura uma banda jovem, acabada de lançar o álbum de estreia, o popularíssimo "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not", os ingleses fizeram estremecer o Paradise Garage, em Lisboa, com um concerto eletrizante.

Curiosamente, este acabaria por ser o último concerto dos Arctic Monkeys com Andy Nicholson, o baixista que, nesse mesmo mês de maio de 2006, não acompanhou a banda para os Estados Unidos. "Fadiga" foi o motivo adiantado pelos companheiros, que em junho acabaram por revelar que Andy Nicholson já não fazia parte da banda. Nick O'Malley substitui-o até hoje.