A 14 de setembro de 1990, David Bowie deu o seu primeiro concerto em Portugal.

Integrado na digressão Sound + Vision, o espetáculo aconteceu no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no segundo e último dia do festival Sons de Mar Música pelos Descobrimentos, no qual atuaram também Rádio Macau, Marisa Monte, Ban ou Tubarões.

Encaixada entre a edição dos dois álbuns dos Tin Machine (banda liderada por Bowie, que se separaria em 1992), esta digressão era apresentada como última oportunidade de ver o cantor apresentar sucessos antigos.

"É um espetáculo de despedida. Nesta fase da minha vida, preciso de dizer adeus aos temas que sinto não irei querer cantar daqui a cinco anos. É muito importante para mim, enquanto escritor de canções, ter a maior liberdade possível. Uma das mais importantes liberdades é não ter de carregar a bagagem do passado", dizia David Bowie ao Expresso, uma semana antes do concerto.

Com Bowie em palco estiveram o guitarrista Adrian Belew, o baterista Michael Hodges, o baixista Erdal Kizilkay e o teclista Rick Fox. O inglês chegou a Portugal no dia anterior ao concerto, depois de uma viagem de automóvel a partir de Madrid, e consigo trouxe um médico, uma enfermeira e um fisioterapeuta. Rui Miguel Abreu "perseguiu-o" do Sheraton até ao restaurante panorâmico de Monsanto, conseguindo colocar-lhe meia dúzia de perguntas, e David Bowie só voltaria a Portugal em 1996 para um pouco memorável espetáculo no Super Bock Super Rock, no Passeio Marítimo de Alcântara. Em 2004, teve concerto marcado para o Estádio do Dragão, no Porto, mas acabou por cancelar, por motivos de saúde.

Alinhamento do concerto:



Space Oddity

Rebel Rebel

Ashes to Ashes

Life on Mars?

Stay

Sound and Vision

Ziggy Stardust

China Girl (Iggy Pop)

Young Americans

Suffragette City

Fame

"Heroes"

Changes

Modern Love

The Jean Genie

Gloria (versão dos Them)