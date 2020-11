A Far Our Magazine recordou o dia em que Nick Cave se encontrou com um dos seus maiores heróis musicais, Bob Dylan, um episódio contado pelo próprio líder dos Bad Seeds.

Esse encontro teve lugar na edição de 1998 do festival de Glastonbury, e partiu de Dylan, que quis congratular Nick Cave pelo seu trabalho em "Murder Ballads", álbum de 1996.

"Estava a chover copiosamente e eu estava à porta do meu atrelado", na zona destinada aos Bad Seeds, nos bastidores, "a ver a água a subir e subir, e a entrar lá dentro".

"Ouviu-se um trovão, olhei para cima e vi um homem de carapuço a remar um pequeno barco pelos bastidores, na minha direção. Ele aproxima-se, estende a mão, que tem um polegar gigante, e sinto-a suave e fria, mas carinhosa", contou Cave.

"Este homem, Bob Dylan, diz algo como 'gosto da tua música', e antes que eu lhe consiga responder já ele virou o barco e volta para o seu atrelado".

Foi a primeira vez que se encontraram, mas os dois já haviam tido algum contacto no passado, quando em 1985 Cave fez uma versão para 'Wanted Man', de Dylan, à qual acrescentou alguns versos.