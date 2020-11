Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, comentou a situação política brasileira no episódio desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ, defendendo que "o que extremou o Brasil não foi o Bolsonaro ou o PT [Partido dos Trabalhadores], foram décadas de corrupção".

"Chegou a este ponto de extremismo por causa da falta de condições em que muita gente vive. As pessoas estão cansadas", diz também, "a corrupção foi parar às capas dos jornais, em dimensões grosseiras. Estão meia dúzia de pinguins a roubar o bem-estar de uma nação que de pequena não tem nada?".

Para ouvir no podcast Posto Emissor a partir da 1 hora e 5 minutos:

