A revista "Revolver" publicou a sua lista de fim de ano, com aqueles que considera serem os 25 melhores álbuns de metal do ano prestes a findar.

Da lista fazem parte nomes como os regressados Mr. Bungle, os Lamb of God e também os Body Count, do rapper Ice-T.

O primeiro lugar da lista coube a 'Ohms', o novo álbum dos Deftones. Confira aqui a lista completa:

25. Imperial Triumphant – Alphaville

24. Touché Amoré – Lament

23. The Acacia Strain – Slow Decay

22. Ozzy Osbourne – Ordinary Man

21. Avatar – Hunter Gatherer

20. Necrot – Mortal

19. Puscifer – Existential Reckoning

18. Mrs. Piss – Mrs. Piss

17. Mr. Bungle – The Raging Wrath of the Easter Bunny

16. Nothing – The Great Dismal

15. Gulch – Impenetrable Cerebral Fortress

14. Lamb of God – Lamb of God

13. Marilyn Manson – We Are Chaos

12. Poppy – I Disagree

11. Higher Power – 27 Miles Underwater

10. Ghostemane – Anti-Icon

09. Killer Be Killed – Reluctant Hero

08. Spirit Adrift – Enlightened in Eternity

07. Bring Me The Horizon – POST HUMAN: SURVIVAL HORROR

06. Run The Jewels – RTJ4

05. Loathe – I Let It in and It Took Everything

04. Body Count – Carnivore

03. Greg Puciato – Child Soldier: Creator of God

02. Code Orange – Underneath

01. Deftones – Ohms