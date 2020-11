Na mais recente passagem por palcos nacionais, os Radiohead assinaram um concerto triunfal no NOS Alive, em Algés, no verão de 2016. Thom Yorke e companhia trouxeram consigo o então novo álbum "A Moon Shaped Pool" para apresentar, mas não se esqueceram dos clássicos.

"No 'tempo regulamentar', [o concerto] centrou-se muito nos Radiohead do século XXI", escreveu a BLITZ na época, mas nos encores a banda serviu 'Paranoid Android', 'Creep' e 'Karma Police'.

"Foi, digamos, um alinhamento inteligente que não originou momentos mortos ou de desinteresse, mas fez afunilar as expectativas para o epílogo. Aí, nesse finalzinho maroto, os Radiohead tiveram o povo na mão".

Alinhamento

Burn the Witch

Daydreaming

Decks Dark

Desert Island Disk

​​​​​​​Ful Stop

​​​​​​​My Iron Lung

​​​​​​​Talk Show Host

​​​​​​​Lotus Flower

​​​​​​​The Gloaming

Exit Music (for a Film)

​​​​​​​The Numbers

​​​​​​​Identikit

​​​​​​​Reckoner

Everything in it's Right Place​​​​​​​

Idioteque

​​​​​​​Bodysnatchers

Street Spirit (Fade Out)

​​​​​​​Bloom

​​​​​​​Paranoid Android

​​​​​​​Nude

2 + 2 = 5

​​​​​​​There There

​​​​​​​Creep​​​​​​​

Karma Police