Eminem foi o alvo de uma nova paródia por parte de um suposto fã, que imitou o rapper de uma forma extremamente fiel.

O autor de 'Lose Yourself' ficou tão impressionado - assim como os seus fãs - com as semelhanças, que quer agora saber quem é o autor da paródia em questão, que não se identificou.

"Que diabo, quem fez isto?", escreveu, no Instagram, partilhando o vídeo. Veja-o aqui: