O videoclip para 'Chop Suey!', um dos maiores êxitos dos System of a Down, ultrapassou esta semana os mil milhões de visualizações no YouTube.

'Chop Suey!' torna-se assim numa das poucas canções do mundo do rock e do metal a atingir este feito, após 'November Rain' e 'Sweet Child O' Mine', dos Guns N' Roses, 'In the End' e 'Numb', dos Linkin Park, e 'Smells Like Teen Spirit', dos Nirvana.

Trata-se do primeiro single do álbum de 2001 da banda norte-americana, "Toxicity", disco que vendeu desde então 12 milhões de unidades em todo o mundo.

Recorde aqui o tema e o vídeo: