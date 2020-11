Pedro Mafama vai estrear-se nos álbuns em 2021 com "Por Este Rio Abaixo", cuja edição está prevista para o primeiro semestre. O primeiro single será conhecido logo no início do ano.

O músico explica que o título é, ao mesmo tempo, "uma homenagem" ao álbum "Por Este Rio Acima", clássico da música popular portuguesa de Fausto Bordalo Dias, e "uma ligeira carga de ombro para seguir o seu próprio caminho".

"O meu disco aponta para 'baixo' porque a minha viagem sonora ruma sobretudo para Sul", defende Mafama, "reconstruindo as pontes que ligam a nossa música à dos nossos parentes afastados Árabes, e ao legado Africano que se sente nas nossas cidades e que em tantos momentos da história já contagiou a nossa tradição musical".

Quanto à sonoridade do disco, o músico descreve: "ao som de vozes afadistadas em auto-tune, coros digitais, guitarras sintéticas com bombos e baixos que fazem tremer os vidros das casas antigas da Graça, Mouraria e Alfama, somos arrastados ‘Rio Abaixo’ e não ‘Acima’".

"Por Este Rio Abaixo" chega na sequência dos EPs "Má Fama" (2017) e "Tanto Sal" (2018), e de singles como 'Arder Contigo', 'Lacrau' ou o mais recente 'Não Saio', cujo vídeo pode ser visto abaixo.