O novo álbum dos Smashing Pumpkins, "CYR", já se encontra disponível para escuta.

Este é o primeiro álbum da banda de Billy Corgan desde "Shiny and Oh So Bright, Vol. 1", de 2018, e o primeiro álbum duplo desde o clássico "Mellon Collie and the Infinite Sadness", de 1995.

O vocalista e guitarrista esteve à conversa com o radialista Zane Lowe, da Apple Music, e descreveu "CYR" como um álbum em que os Smashing Pumpkins "voltaram a ser quem eram".

"Somos assassinos da pop. Enquanto estivermos nesse comprimento de onda, estamos bem", continuou. "Qualquer pessoa nos pode atribuir o que seja, estilisticamente falando, mas aquilo que o público em geral conhece da banda é apenas uma pequena parte da nossa música".

Ouça aqui "CYR":