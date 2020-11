No mais recente Posto Emissor, Nuno Markl falou sobre as reações de agressividade ou hostilidade que com frequência ocorrem na sua página de Instagram, mesmo quando os seus posts visam temas aparentemente inofensivos.

Garantindo que está mais "moderado" na sua participação nas redes sociais, o radialista e humorista diz que "hoje em dia todo o tema é polémico. Se eu puser uma fotografia de uma bolacha, vai dar chatice. Com a pandemia, as pessoas ainda ficaram mais enervadas umas com as outras", considera ainda. "Está tudo a derreter, está tudo a passar-se”

Ouça aqui a sua resposta completa, na qual partilha qual o único tema que não provoca comentários desagradáveis nas suas redes sociais, pelos 44h57: