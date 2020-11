Lana Del Rey partilhou uma mensagem emotiva com os fãs, após perder uma prima para o cancro.

No Instagram, a cantora disse estar "com todos aqueles que não podem estar onde querem, com os seus entes queridos".

"Feliz Dia Ação de Graças. Espero que vos restem algumas tradições, que façam com que o resto se sinta mais normal", acrescentou.

Veja a mensagem: