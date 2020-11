Jennifer Lopez anunciou o lançamento de um novo single, 'In the Morning', mas é a capa do mesmo que está a dar que falar.

A cantora apresenta-se completamente nua, numa fotografia tirada por Mert Alas e Marcus Piggott, que já trabalharam com nomes como Oprah Winfrey, Rihanna ou Angelina Jolie.

Veja aqui a capa: