O veterano Van Morrison tem vindo a manifestar a sua oposição às medidas de confinamento para conter a pandemia de covid-19.

Nas últimas semanas, partilhou três canções (‘No More Lockdown’, ‘Born to Be Free’ e ‘As I Walked Out’) que mostram esse seu descontentamento com as decisões do Governo, que acusa de ser composto por "bullies fascistas".

Agora, Eric Clapton junta-se à sua causa, interpretando um novo tema composto por Van Morrison, 'Stand and Deliver', na qual o irlandês continua a partilhar o seu posicionamento.

Os fundos angariados com a canção revertem para um fundo criado por Van Morrison para ajudar os músicos afetados pela pandemia.

A canção sai a 4 de dezembro e mereceu de Eric Clapton o seguinte comentário: "É profundamente perturbador ver como, devido às restrições do confinamento, tem havido tão poucos concertos. Muitos de nós apoiamos o Van e as suas iniciativas para salvar a música ao vivo, ele é uma grande inspiração".