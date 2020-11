Tammy Murphy, esposa do governador do estado norte-americano de Nova Jérsia, Phil Murphy, partilhou nas redes sociais uma fotografia de um cartaz com três das maiores lendas do estado: Jon Bon Jovi, Bruce Springsteen e Jon Stewart.

O cartaz apela ao uso de máscara, como forma de prevenir o contágio, com uma mensagem simples e directa: "Usem o raio da máscara".

O cartaz é da autoria do New Jersey Pandemic Relief Fund, que colaborou com os dois músicos e o comediante de forma a alertar a população de Nova Jérsia para os perigos da Covid-19.

Mais tarde, o "Boss" partilhou a iniciativa, também nas redes sociais: "Juntemo-nos e usemos a máscara, para que possamos voltar a fazer o que fazemos melhor: cantar e dançar juntos", escreveu.