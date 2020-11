The Weeknd pode ter sido ignorado pelos Grammys, mas contou com um apoio de peso: Elton John.

O autor de 'Rocket Man' reagiu às nomeações para a edição de 2021 dos Prémios Grammy, que não contam com o artista canadiano, que era um dos principais favoritos à vitória pelo seu trabalho em "After Hours".

No Instagram, Elton John partilhou uma fotografia de The Weeknd e referiu-se a 'Blinding Lights' como "a canção e a gravação do ano". "Na minha humilde opinião", salientou.

A ausência de The Weeknd da lista de nomeados tem gerado forte polémica, com o próprio músico a acusar a Recording Academy, responsável pelos Grammys, de "corrupção".