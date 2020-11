Roberta Medina é a convidada desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Mário Rui Vieira e Lia Pereira, a vice-presidente do Rock in Rio começa por falar sobre como é dividir a sua vida entre Portugal e Brasil, assumindo que a sua costela portuguesa fala, hoje, mais alto do que nunca.

Os preparativos para o festival de Lisboa, agendado para junho de 2021, são outro assunto quente do episódio desta semana do Posto Emissor, com Medina a confessar que há sempre um plano b, c ou d, caso o evento não se possa realizar devido à pandemia de covid-19.

Fala também sobre o primeiro disco que comprou e os dois artistas "obrigatórios" da sua infância, de um novo projeto que envolve brigadeiros (sim, os doces), da forma como tenta manter-se otimista em tempos de pandemia e extremismos e das grandes diferenças entre portugueses e brasileiros.

Neste episódio do Posto Emissor, falamos ainda da Manifestação pela Cultura que se realizou em Lisboa no passado fim de semana, dos nomeados para os prémios Grammy, da banda enigmática que anda a conquistar as listas de melhores álbuns do ano e dos novos discos de Nick Cave e Megan Thee Stallion.

A apresentação do 39º Posto Emissor está a cargo de Mário Rui Vieira. Este programa foi gravado e contou com edição multimédia de Rúben Tiago Pereira.

Sejam bem-vindos.