Há alguns anos, Liam Gallagher deu uma entrevista à Vice na qual recordou um episódio vivido com Diego Maradona, falecido esta quarta-feira aos 60 anos.

O músico encontrava-se num bar na Argentina, acompanhado pelo seu irmão, Noel, quando viu o futebolista a entrar.

"Pensámos, 'quem é aquele?' e descobrimos que era o Maradona. Estava acompanhado por uma série de loucos e de mulheres da noite", contou.

"Perguntámos ao nosso intérprete se o podíamos conhecer, e ele tratou disso. Subimos as escadas e vemos o Maradona no meio da sala, a fazer truques com uma carica e a suar que nem um porco".

"Os olhos dele estavam completamente esbugalhados", continuou, "e os nossos não o estavam menos".

Este encontro fortuito não acabou sem um aviso sério do famoso 10: "O intérprete disse-nos que se saíssemos com qualquer uma daquelas raparigas, o Maradona dava-nos um tiro", revelou Liam.