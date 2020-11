A morte de Maradona levou a algum caos nas redes sociais, devido a um pequeno enorme erro de transcrição.

Algumas pessoas confundiram o nome do astro argentino com o da rainha da pop, Madonna, o que gerou a confusão entre os fãs da autora de 'Like a Virgin'.

O relatório das pesquisas no Google, no último dia, mostra inclusive que as pesquisas por Madonna dispararam a partir do momento em que foi conhecida a notícia da morte de Maradona.