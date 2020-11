Cardi B, que recentemente anunciou que, afinal, já não vai divorciar-se de Offset, entrou no 'closet' do marido para mostrar ao mundo a extravagante coleção do rapper dos Migos.

"Isto é ridículo. Pessoal, este tipo tem 3000 pares de ténis", diz Cardi B, filmando o calçado do marido, que a corrige, dizendo que na verdade são 3200 pares que ali tem guardados.

"3200 pares de ténis", prossegue Cardi B. "E eu acho que tenho uns 500 pares de sapatos. Este homem tem tantos ténis que nem tem piada. Jesus", comenta.

Veja aqui o vídeo: